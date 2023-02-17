مجموعة الزمالك.. طائرة عسكرية تنقل الترجي لمواجهة شباب بلوزداد

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

الترجي

نقلت طائرة عسكرية بعثة نادي الترجي التونسي إلى الجزائر لخوض مواجهة شباب بلوزداد.

ويلعب الترجي ضد شباب بلوزداد يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

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وبحسب موقع "فووت 24" التونسي فإن الترجي سافر عبر طائرة عسكرية لخوض اللقاء المرتقب بالجزائر.

وأوضح التقرير أن الترجي سافر لخوض مواجهة بلوزداد بحثا عن تحقيق الانتصار الثاني تواليا في دور المجموعات.

ويلعب الترجي ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

ويتساوى الترجي مع شباب بلوزداد الجزائري في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويلعب الزمالك مع المريخ يوم 17 فبراير في ليبيا.

الترجي الزمالك،الترجي شباب بلوزداد
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