من نبأ جيد تحول إلى كاذب.. مصير كريستيان أتسو مازال مجهولا

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 10:22

كتب : FilGoal

كريتسيان أتسو

مازالت الأيام تمر والبحث عن لاعب هاتاي سبور التركي ومنتخب غانا كريستيان أتسو جاريا.

كريستيان أتسو

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور

أتسو تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل عدة أيام وتسبب في سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.

تسببت تصريحات مغلوطة من مسؤولي ناديه في الاعتقاد أنه تم إنقاذه لكن تم نفي ذلك لاحقا.

وطالب وكيل أعماله بزيادة الموارد من أجل عمليات البحث التي تفقد كل يوم ضحايا جدد بسبب قلتها.

فما هي القصة كاملة؟

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غانا كريستيان أتسو هاتاي سبور
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