الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع ميتيلاند ضد سبورتنج لشبونة

أصبح إمام عاشور اللاعب المصري رقم 15 الذي يسجل في الدوري الأوروبي سواء بالمسمى القديم أو الجديد.

وسجل عاشور هدفا بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في ظهوره الأول مع ميتيلاند الدنماركي ضد سبورتنج لشبونة.

وإليكم قائمة المصريين الذين سجلوا في الدوري الأوروبي من هنــــــــــــــــــــا.

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