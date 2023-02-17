الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي
الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:18
كتب : FilGoal
أصبح إمام عاشور اللاعب المصري رقم 15 الذي يسجل في الدوري الأوروبي سواء بالمسمى القديم أو الجديد.
إمام عاشور
النادي : ميتيلاند
وسجل عاشور هدفا بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في ظهوره الأول مع ميتيلاند الدنماركي ضد سبورتنج لشبونة.
وإليكم قائمة المصريين الذين سجلوا في الدوري الأوروبي من هنــــــــــــــــــــا.
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