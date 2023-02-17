الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي

أصبح إمام عاشور اللاعب المصري رقم 15 الذي يسجل في الدوري الأوروبي سواء بالمسمى القديم أو الجديد.

وسجل عاشور هدفا بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في ظهوره الأول مع ميتيلاند الدنماركي ضد سبورتنج لشبونة.

وإليكم قائمة المصريين الذين سجلوا في الدوري الأوروبي من هنــــــــــــــــــــا.