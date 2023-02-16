احتاج لـ10 دقائق فقط.. إمام عاشور يدك مرمى سبورتنج لشبونة بقذيفة

10 دقائق فقط هي كل ما احتاجها إمام عاشور ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

ويواجه ميتيلاند الدنماركي منافسه لشبونة في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67.

وكاد إمام يسجل هدفا فور مشاركته عقب ثلاث دقائق فقط لكن حارس لشبونة تصدى له.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

إمام عاشور صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.