تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على دكة البدلاء أمام سبورتنج لشبونة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع فريقه الجديد ميتلاند

يجلس إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي الجديد على مقاعد البدلاء في مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

ظهور هو الأول للاعب وسط منتخب مصر والزمالك السابق بعد أيام من انضمامه للفريق الدنماركي.

وجاء تشكيل ميتيلاند:

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حراسة المرمى: يوناس لوسيل

الدفاع: جويل أندرسون – ستيفان جارتينمان – هنريك دالسجارد – باولينيو

الوسط: إيميليانو مارتينيز – أرمين جيجوفيتش – كريستوفر أولسن – جوستاف إيساكسن

الهجوم: فريدريك هيسيلبرج – فلاديمير بيسكوف

وتواجد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في قائمة فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في الانضمام لفريقه بسبب عدم استخراج تصريح العمل، ولم يلتحق بزملائه الجدد سوى يوم الثلاثاء.

في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي

ويستعرض FilGoal.com مباريات ميتيلاند في شهر فبراير، وهي أول أيام إمام عاشور في أوروبا.

- يحل ميتيلاند ضيفا على سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

- يعود الفريق لاستئناف مبارياته في الدوري الدنماركي حين يواجه فيبورج في الجولة 18 يوم الاثنين.

- ويستقبل ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

- ثم يخرج ميتيلاند لملاقاة بروندبي في الجولة 19 من الدوري الدنماركي يوم 27 فبراير الجاري.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بفارق 12 نقطة عن نوردشيايلاند المتصدر.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

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