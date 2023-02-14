في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

إمام عاشور

وصل إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي إلى البرتغال والتحق بمعسكر فريقه الجديد.

ويستعد فريق ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي مساء يوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لفريق ميتيلاند قد أبلغ إمام عاشور بتواجده في قائمة الفريق خلال مواجهة لشبونة.

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واجتماع المدير الفني وسفيند جرافرسن المدير الرياضي لنادي ميتيلاند مع إمام عاشور فور وصوله إلى البرتغال.

وأبلغ الثنائي، المحترف المصري بثقة النادي في قدراته وهو سبب وصوله إلى البرتغال للتواجد في تلك المباراة الهامة وعدم الانتظار حتى عودة الفريق إلى الدنمارك.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى ميتيلاند في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتقام مباراة الذهاب لدور الـ 32 يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ثم يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير في ملعب إم سي إتش أرينا بمدينة هيرنينج الدنماركية.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

وأقيمت حتى اللحظة 17 جولة من منافسات الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

لشبونة الدوري الأوروبي ميتيلاند
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