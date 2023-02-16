بعثة الأهلي تصل السودان استعدادا لملاقاة الهلال
الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:43
كتب : FilGoal
وصلت بعثة الأهلي إلى مطار الخرطوم برئاسة العامري فاروق تمهيدا لملاقاة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي منافسه الهلال في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء.
وكان السفير المصري في السودان هاني صلاح في استقبال البعثة في المطار.
كما كان في استقبال البعثة بعض من جماهير الأهلي في مطار الخرطوم فور وصولهم.
وكانت مباراة الأهلي في الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني قد تأجلت بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في المغرب.
وخسر الهلال مباراته الأولى في البطولة ضد ماميلودي صنداونز بهدف دون رد.
وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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