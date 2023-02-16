للمرة الثالثة هذا الموسم.. مهند لاشين رجل مباراة فيوتشر وحرس الحدود

حصد مهند لاشين جائزة رجل المباراة في لقاء فيوتشر وحرس الحدود من الجولة 18 من الدوري المصري.

وانتصر فيوتشر بفضل هدف عكسي على الحرس وتقدم لصدارة ترتيب المسابقة رفقة الأهلي. (طالع التفاصيل)

وفاز لاعبو فيوتشر بالجائزة للمباراة الـ 12 هذا الموسم في الدوري.

وحقق لاشين الجائزة للمرة الثالثة بعدما حققها في الجولة الأولى والـ 11 من المسابقة.

فماذا قدم لاشين أمام حرس الحدود؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 123

تمريرات صحيحة: 94 من 101

دقة تمريرات: 93%

عرقلة ناجحة: 6 من 7

تشتيت الكرة: 3

قطع مسار الكرة: 2

استعادة الكرة: 14

فوز بصراعات ثنائية: 9 من 14

حصول على أخطاء: 2

وحقق فيوتشر فوزه العاشر كثالث فريق يصل لهذا العدد الموسم الحالي بعد الأهلي وبيراميدز.

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 37 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

بينما خسر الحرس للمرة التاسعة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.