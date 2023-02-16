صاروخ رضا يقود فيوتشر للفوز على الحرس ومزاحمة الأهلي في صدارة الدوري

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

فيوتشر - حرس الحدود

انتصر فيوتشر على حرس الحدود بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري المصري وزاحم الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عكسيا عن طريق أحمد السعدني حارس الحرس بعد تصويبة صاروخية من محمد رضا "بوبو".

الهدف العكسي هو الثامن في الدوري الموسم الحالي.

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وحقق فيوتشر فوزه العاشر كثالث فريق يصل لهذا العدد الموسم الحالي بعد الأهلي وبيراميدز.

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 37 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

بينما خسر الحرس للمرة التاسعة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

التشكيل

عاد أحمد عاطف للتشكيل الأساسي لـ فيوتشر بعد غياب طويل للإصابة.

فيما قاد عمر بسام هجوم حرس الحدود.

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وصف المباراة

في الدقيقة 14 سدد أحمد عاطف من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وظل فيوتشر مسيطرا على الكرة مع محاولات من الضيوف لتسجيل هدف عكس سير اللقاء.

في الدقيقة 29 تحصل محمد فاروق على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 33 انفرد ناصر ماهر وسدد كرة لكن الحارس أحمد السعدني تصدى لها لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وبعد 3 دقائق سدد ناصر ماهر كرة قوية تصدى لها الحارس.

وأشهر وائل فرحان حكم اللقاء بطاقة صفراء جديدة في وجه أحمد شديد قناوي.

بعد دقيقة ارتطمت تسديدة علي زعزع بالشباك الخارجية لمرمى الحرس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني أشرف علي ماهر مدرب فيوتشر كل من محمد رضا وعبد الكبير الوادي بدلا من هشام عادل وعلي زعزع.

في الدقيقة 56 سدد محمد فاروق كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها السعدني لركنية.

وكاد أحمد عاطف أن يسجل الهدف الأول في اللقاء بعدها مباشرة لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 69 سدد باسم علي كرة مرت بجوار القائم.

علي ماهر أجرى تغييرين في الدقائق التالية بمشاركة مروان محسن وأيمن الصفاقسي بدلا من ناصر ماهر وأحمد عاطف.

وفي الدقيقة 84 أنهى محمد رضا سلبية اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم جسم الحارس وسكنت الشباك معلنة تقدم فيوتشر بهدف أول.

في الدقيقة 93 تحصل أيمن الصفاقسي على بطاقة صفراء وبعد دقيقة تحصل على أخرى ليخرج مطرودا بعد أقل من 15 دقيقة على مشاركته كبديل.

مباراة انتهت بفوز فيوتشر ومزاحمة الأهلي في الصدارة.

حرس الحدود في الدوري فيوتشر
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