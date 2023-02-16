بعد شجار الدربي.. ليفربول وإيفرتون يواجهان الاتهام من الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إيفرتون

تم اتهام ليفربول وإيفرتون رسميا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في أعقاب دربي الميرسيسايد الذي جمع الفريقين يوم الإثنين الماضي.

جاء ذلك إثر شجار وقع بين لاعبي الفريقين وتدخل به البدلاء في الدقيقة 86، وهو ما تطلب بعض الوقت لفضه.

وبدأت تلك المواجهة خلال تقدم ليفربول بهدفين دون رد، حين تحدث جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون مع أندرو روبرتسون ظهير الريدز.

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المحادثة كانت تبدو ودية ولا شيء سيحدث، ولكن تسارع الآخرين نحوهما جعل الوضع يتفاقم.

وتلقى كل منهما بطاقة صفراء في نهاية المطاف.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا أكد من خلاله اتهام الناديين باختراق القواعد.

وجاء نص البيان كالتالي:

ليفربول وإيفرتون تم اتهامها إثر مواجهة كبرى في الدقيقة 86 من مباراتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 فبراير.

الناديان فشلا في ضمان ضبط النفس من جانب لاعبيهما والبدلاء أيضا.

الناديان لديهما حتى 20 فبراير للرد على الاتهامات.

وفاز ليفربول بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وكودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

فيما يصارع إيفرتون الهبوط في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة من 22 مباراة.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي دربي الميرسيسايد
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