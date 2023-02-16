مؤتمر فيريرا: ظروف الزمالك والمريخ متشابهة لذلك المباراة صعبة.. ورسالة للجميع

الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:51

كتب : إبراهيم رمضان

جيسوالدو فيريرا - الزمالك

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن ظروف فريقه متشابهة مع المريخ السوداني لذلك ستكون المباراة صعبة.

ويحل الزمالك ضيفا على المريخ السوداني في الثالثة من عصر غدا الجمعة في ليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "مباراة المريخ ستكون صعبة والزمالك سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

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وتابع "الخسارة أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى لم تكن في الحسبان، الزمالك كان أفضل من المنافس ولا نستحق الخسارة، وفي النهاية خسرنا بسبب ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

ووجه فيريرا رسالة إلى الجميع قائلا: "أفكر الجميع أن الزمالك بطل الدوري والكأس لموسمين متتاليين، ولن نحكم على لاعبي الفريق من خلال شهر فيه بعض التعثرات، وهذه ليست نهاية المطاف لنادي الزمالك، والفريق ينافس على كل بطولة يشارك فيها".

وأضاف المدرب البرتغالي "الزمالك شبه مكتمل الصفوف، والغيابات الموجودة بصفوف الفريق لها بدائل على نفس المستوى، وأثق في قدراتهم".

وكان الزمالك قد خسر المباراة الافتتاحية في دور المجموعات أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل.

وكشف فيريرا "لم نعتاد خوض المباريات في الثالثة عصرا، ولكننا نتدرب في هذا التوقيت للتعود على أجواء المباراة، وملعب اللقاء أصغر حجم قانوني مسموح به في الملاعب الرسمية ولكن الفريق قادر على التعامل بالطريقة المناسبة".

وتابع "كل الفرق تلعب ست مباريات في دور المجموعات من أجل التأهل ولكن تحدث مع لاعبي الزمالك بأننا نلعب خمس مباريات من أجل التأهل وكأن المباراة الأولى لم تكن".

واختتم فيريرا تصريحاته "ظروف الزمالك والمريخ متشابهة قبل مباراة الغد خاصة بعد خسارة كلا الفريقين في المباراة الأولى بدور المجموعات".

وكان المريخ قد خسر أمام الترجي بهدف دون مقابل في الوقت القاتل من المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 17 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وسيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ
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