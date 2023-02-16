مؤتمر زيزو: واجهني سوء حظ؟ أرقامي تقول عكس ذلك

لا يرى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك أنه واجه سوء حظ في الفترة الأخيرة.

زيزو تحدّث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام المريخ غدًا الجمعة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيزو: "مباراة المريخ ستكون صعبة، لكننا سنخوض اللقاء لأجل الفوز".

وتابع: "أفكر في الفوز بالمباراة بغض النظر عن تسجيلي لأهداف أو لا".

وأشار: "لم يقابلني سوء حظ في الفترة الماضية كما يتردد، أرقامي أفضل دليل على ذلك، أنا من أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا أهدافًا".

وتابع: "الأهم هو فوز الزمالك بالمباريات بصرف النظر عن تسجيله للأهداف من عدمه".

وأتم: "جميعنا في حالة تركيز شديد سعيا للفوز بالمباراة وإسعاد جماهير الزمالك".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد، كما سقط المريخ أمام الترجي، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة.

وخاض زيزو 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 أهداف.

وسجّل زيزو 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وصنع هدفين آخرين.