مؤتمر زيزو: واجهني سوء حظ؟ أرقامي تقول عكس ذلك

الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:32

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو يحتفل بهدفه مع الزمالك

لا يرى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك أنه واجه سوء حظ في الفترة الأخيرة.

زيزو تحدّث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام المريخ غدًا الجمعة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيزو: "مباراة المريخ ستكون صعبة، لكننا سنخوض اللقاء لأجل الفوز".

أخبار متعلقة:
مرتضى يعلن انتهاء الأزمة: الزمالك يدفع المبلغ المتفق عليه لاتحاد الكرة وسيتم قيد الثلاثي اتحاد الكرة: فيفا أخبرنا أن مسألة القيد شأن داخلي.. ولجنة التظلمات تحسم موقف ثلاثي الزمالك مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب المريخ بإعادة مباراة الترجي المريخ لـ في الجول: كاف رفض طلبنا بإعادة مباراة الترجي.. سنلجأ إلى فيفا

وتابع: "أفكر في الفوز بالمباراة بغض النظر عن تسجيلي لأهداف أو لا".

وأشار: "لم يقابلني سوء حظ في الفترة الماضية كما يتردد، أرقامي أفضل دليل على ذلك، أنا من أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا أهدافًا".

وتابع: "الأهم هو فوز الزمالك بالمباريات بصرف النظر عن تسجيله للأهداف من عدمه".

وأتم: "جميعنا في حالة تركيز شديد سعيا للفوز بالمباراة وإسعاد جماهير الزمالك".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد، كما سقط المريخ أمام الترجي، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة.

وخاض زيزو 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 أهداف.

وسجّل زيزو 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وصنع هدفين آخرين.

الزمالك زيزو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: ظروف الزمالك والمريخ متشابهة لذلك المباراة صعبة.. ورسالة للجميع في الجول يكشف سبب استبعاد أيمن أشرف وضم خالد عبد الفتاح رغم الطرد من مواجهة الهلال مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب المريخ بإعادة مباراة الترجي المريخ لـ في الجول: كاف رفض طلبنا بإعادة مباراة الترجي.. سنلجأ إلى فيفا خبر في الجول - استبعاد سافيو عن رحلة الأهلي إلى السودان بسبب الإصابة الهلال: كاف يمنعنا من الجمهور دائما قبل لقاء الأهلي.. وقد يعاقبنا مدى الحياة للتمويه منافس الزمالك.. الترجي يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس تونس بي إن سبورتس: الركراكي يجتمع بـ براهيم دياز لإقناعه بتمثيل المغرب
أخر الأخبار
ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 12 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة 30 دقيقة | الدرجة الثانية
غزل المحلة يفسخ عقد التنزاني سلامبا 48 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) حرس الحدود.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فيريرا: ظروف الزمالك والمريخ متشابهة لذلك المباراة صعبة.. ورسالة للجميع ساعة | الكرة الإفريقية
التشكيل - عاطف أساسي مع فيوتشر.. وعمر بسام يقود هجوم حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر زيزو: واجهني سوء حظ؟ أرقامي تقول عكس ذلك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم