في الجول يكشف سبب استبعاد أيمن أشرف وضم خالد عبد الفتاح رغم الطرد من مواجهة الهلال

استبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثنائي برونو سافيو وأيمن أشرف من قائمة الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف عن استبعاد برونو سافيو بسبب شعوره بآلام في الركبة. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن استبعاد أيمن أشرف من قائمة الفريق المتجهة إلى السودان لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كما شهدت قائمة الأهلي المتجهة إلى السودان تواجد خالد عبد الفتاح رغم تأكد إيقافه وغيابه عن مباراة الهلال.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر قرر ضم عبد الفتاح بسبب مواجهة أسوان المقبلة في الدوري.

ويتجه الأهلي من السودان عقب مباراة الهلال إلى أسوان مباشرة استعدادا لخوض منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

كما شهدت القائمة ظهور أول للجزائري أحمد قندوسي المنضم حديثا من فريق وفاق سطيف.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.