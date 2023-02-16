المريخ لـ في الجول: كاف رفض طلبنا بإعادة مباراة الترجي.. سنلجأ إلى فيفا

الخميس، 16 فبراير 2023 - 15:37

كتب : محمد عبد العظيم

جماهير المريخ السوداني

كشف هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ السوداني، عن رفض الاتحاد الإفريقي لشكوى ناديه.

وكان المريخ قد تقدّم بشكوى لـ كاف من أجل إعادة مباراته أمام الترجي في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح كابو لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا اليوم برفض الشكوى التي قدمناها".

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وأضاف: "سنقوم بالتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بحثا عن إعادة اللقاء".

وخسر المريخ أمام الترجي في استاد رادس بهدفٍ دون رد سجله محمد أمين توجاي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وصرّح كابو لـ FilGoal.com بعد المباراة: "نطالب بإعادة مباراتنا أمام الترجي".

وأضاف: "تقدّمنا بشكوى رسمية اليوم الإثنين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للطعن ضد نتيجة مباراتنا أمام الترجي".

وشرح: "الترجي أجرى 4 تغييرات في 4 توقفات لعب مختلفة لا تشمل بين الشوطين".

وتابع كابو: "التغيير الأول للترجي حدث في الدقيقة 64، ثم جاء التغيير الثاني في الدقيقة 66، والثالث في الدقيقة 76، والرابع في الدقيقة 88".

وأضاف: "ذلك يخالف لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص على إجراء التغييرات في 3 توقفات كحد أقصى بخلاف بين الشوطين".

وشدد: "لو لم يستجب كاف لنا، فسنقوم بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتواجد الفريقان في نفس مجموعة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي المريخ بـ الزمالك في ليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية غدا الجمعة.

ويتصدر الترجي وشباب بلوزداد المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وأقحم نبيل معلول المدير الفني للترجي محمد أمين بن حمودة، وغيلان الشعلالي، ومعتز الزدام، وفاروق ميموني، بدلا فوسيني كوليبالي، ورياض بن عياد، وأنيس البدري، وصابر بوجرين.

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