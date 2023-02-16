خبر في الجول - استبعاد سافيو عن رحلة الأهلي إلى السودان بسبب الإصابة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 15:19

كتب : أحمد الخولي

برونو سافيو - الأهلي ضد فيوتشر

يغيب برونو سافيو عن رحلة الأهلي إلى السودان بسبب شعور اللاعب بآلام في الركبة.

ويستعد الأهلي اليوم الخميس للسفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر قد قرر استبعاد برونو سافيو بسبب شعور اللاعب بآلام في الركبة.

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وكان سافيو قد غاب عن مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب بعد استبعاده من القائمة النهائية.

ولعب سافيو مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الحالي في 15 مباراة وساهم في أربعة أهداف.

ونجح سافيو في تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة آخرين.

وكانت مواجهة الأهلي أمام المصري في 12 يناير الماضي هي المباراة الأخيرة التي خاضها سافيو مع الأهلي.

وغاب سافيو عن آخر مباراتين خاضهم الأهلي في الدوري أمام كل من الزمالك والبنك الأهلي.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال برونو سافيو
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