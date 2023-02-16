الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا حول ما تعرض له دي بروين من جماهير أرسنال

الخميس، 16 فبراير 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف دي بروين

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا حول ما تعرض له كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي من قبل جماهير أرسنال خلال لقاء الفريقين.

وفاز سيتي على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الاتحاد الإنجليزي التحقيق بعدما تعرض النجم البلجيكي لمقذوفات من جماهير أرسنال حين تم استبداله في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن الحكم أنتوني تايلور قد ذكر ذلك في تقرير المباراة.

نشر دي بروين صورته أمام جماهير ملعب الإمارات وعلق ساخرا "هل لديكم جعة؟"، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

كما نشر صورة أخرى وهو يتعرض للهجوم من جماهير أرسنال وعلق قائلا "شكرا".

وشهدت المباراة صداما بين دي بروين وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على خط الملعب حين كان يستعد لتنفيذ رمية تماس.

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفن دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ51 نقطة بالتساوي مع أرسنال وللأخير لقاء أقل.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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