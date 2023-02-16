جريليش يعترف: أرسنال كان أفضل منا

الخميس، 16 فبراير 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - هدف جاك جريليش

اعترف جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي أن أرسنال كان أفضل من فريقه خلال صدام الفريقين بقمة الدوري الإنجليزي.

وفاز سيتي على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الجميع في قمة التركيز على هذه المباراة، حتى أنا، كنت في حالة تركيز عالية، وابتعدت عن هاتفي".

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وأضاف "كان علينا أن نفوز على أرسنال ولحسن الحظ فعلنا ذلك، بصراحة لم نلعب بشكل جيد، أعتقد أن أرسنال كان أفضل منا وأعتقد أنه كان مستحوذا أكثر لكن كان لديهم عدد قليل من الفرص".

وأكمل الدولي الإنجليزي "للفوز بالألقاب عليك أن تأتي إلى ملاعب مثل هذه وتحقق الفوز حتى عندما لا تكون في أفضل حالاتك".

وتابع "بالنسبة لي كانت ليلة رائعة، هذا ما أردت القيام به، أشعر وكأنني ألعب بشكل جيد فأنا أريد أن أظهر تأثيري في هذه المباريات الكبيرة".

وواصل "التسجيل أمام أرسنال كان مهما للغاية، بصراحة كنت أشعر بسعادة عارمة بالنسبة لي وللفريق، أشكر بيب جوارديولا حقا لأنه سمح لي باللعب كثيرا وبحرية".

واستمر "أنا أستمتع حقا بكرة القدم في الوقت الحالي، كنت أعرف أن إلكاي جوندوجان سيمررها، إنه غير أناني، كنت سأحاول تسديدها بالعكس، لكنني أعرف أرون رامسدايل من اللعب سويا في منتخب إنجلترا".

وأتم "عندما كنت أحتفل بالهدف كدت أخلع قميصي، لكنني تذكرت أنني تلقيت بطاقة صفراء خلال المباراة".

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفن دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ51 نقطة بالتساوي مع أرسنال وللأخير لقاء أقل.

مانشستر سيتي أرسنال جاك جريليش
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