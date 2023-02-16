كونتي يبتعد عن توتنام مجددا بعد كشف طبي في إيطاليا

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي عن ابتعاد مديره الفني أنطونيو كونتي عن إدارة الفريق لفترة إضافية.

وخضع كونتي مؤخرًا لعملية جراحية أبعدته لفترة عن قيادة الفريق، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يبتعد مجددًا.

وأوضح توتنام اليوم الخميس أن كونتي خضع لفحوصات طبية في إيطاليا، وقد تقرر أن يقضي مزيدًا من الوقت في منزل عائلته في إيطاليا.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery. Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well. Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2023

وأجرى كونتي عملية جراحية لإزالة المرارة قبل أسبوعين، وقد عاد ليقود توتنام أمام ميلان، المباراة التي انتهت بخسارة السبيرز 1-0 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وشدد النادي على أن صحة كونتي هي أهم اعتبار، وأن كل من في النادي يتمنى له الشفاء.

وبالتالي تعود إدارة الفريق لمساعده كريستيان ستيليني مجددًا.

وغاب كونتي عن فوز توتنام على مانشستر سيتي بهدف دون رد يوم 5 فبراير الماضي.

ثم تواجد في الخسارة الكبيرة أمام ليستر سيتي برباعية، واعترف أنه عانى خلال المباراة ولم يكن لائقًا لإدارتها من الملعب.

وتحدث كونتي عن حالته: "بصراحة أمام ليستر كنت غائبًا بالكامل، الطبيب أخبرني أنه لا يمكنني العودة سريعًا بعد العملية الجراحية وأنه لا يجب أن أبذل أي مجهود، لذلك لم أتواجد في الملعب أمام مانشستر سيتي".

وأشار قبل مباراة ميلان: "كنت أرتدي جهازًا طبيًا خلال تلك الفترة، لم أكن لائقًا بنسبة 100%، لكني سأكون جاهزًا المباراة المقبلة".

وأوضح كونتي في تصريحاته قبل مباراة ميلان: "الطبيب نصحني بالراحة 15 يومًا، نصحني بعدم العودة، لكن الشعور بالمسؤولية وأن أتواجد في كل لحظ مع لاعبيني جعلني أعود".

ويلتقي توتنام في المباراة المقبلة بجاره وست هام يونايتد مساء الأحد بالدوري الإنجليزي.

وتنتظر توتنام مباراة مصيرية أمام ميلان يوم 8 مارس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.