إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي

تواجد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في قائمة فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

ويحل ميتيلاند ضيفا على سبورتنج لشبونة يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وظهر اسم عاشور ضمن قائمة الـ23 لاعبا الذين يدخلون المباراة، حسبما أعلن ناديه.

🔴 إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمباراة سبورتنج لشبونة pic.twitter.com/fwtRac5ax5 — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2023

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في الانضمام لفريقه بسبب عدم استخراج تصريح العمل، ولم يلتحق بزملائه الجدد سوى يوم الثلاثاء.

في الجول يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي

ويستعرض FilGoal.com مباريات ميتيلاند في شهر فبراير، وهي أول أيام إمام عاشور في أوروبا.

- يحل ميتيلاند ضيفا على سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

- يعود الفريق لاستئناف مبارياته في الدوري الدنماركي حين يواجه فيبورج في الجولة 18 يوم الاثنين.

- ويستقبل ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

- ثم يخرج ميتيلاند لملاقاة بروندبي في الجولة 19 من الدوري الدنماركي يوم 27 فبراير الجاري.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي الذي يضم 12 فريقًا برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بفارق 12 نقطة عن نوردشيايلاند المتصدر.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.