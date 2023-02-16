جوارديولا: خطتي في الشوط الأول ضد أرسنال كانت فظيعة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

جوارديولا

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خطته في الشوط الأول ضد أرسنال بالفظيعة.

وفاز سيتي على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات أمس الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا: "قررت اختبار تكتيك جديد في الشوط الأول وكان الأمر فظيعا، في الشوط الثاني لعبنا كما عهدنا".

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وواصل "سمحنا لهم باللعب وعندما تسمح للاعبين مثل جورجينيو وجرانيت تشاكا وأوليكساندر زينشينكو فهم يجدون المساحات في الخلف وعلى الأطراف".

وأكمل "في الشوط الثاني أجرينا تعديلا وروبن دياز كان جيدا وتقدم للأمام لإيقاف مارتن أوديجارد وتحكمنا في المباراة ولعبنا بشكل أفضل".

وواصل المدرب الإسباني حديثه "إرلينج هالاند ساعدنا كثيرا، كنا نلعب ضد لاعب واحتجنا للكرات الطولية وهو استخدم قوته للاحتفاظ بالكرة".

وأدرف "في الشوط الأول حظوا بفرصة وعانينا في التحكم بالكرة ولهذا عانينا وهم كانوا أفضل منا، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

ويتصدر سيتي الترتيب بـ51 نقطة بالتساوي مع أرسنال وللأخير لقاء أقل.

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