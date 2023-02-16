أرتيتا: لم أرى تومياسو يمرر هذه التمريرة منذ 7 سنوات.. وهذا سبب الخسارة من سيتي

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن السبب الرئيسي لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الإمارات معقل المدفعجية.

وقال أرتيتا عقب المباراة: " كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل، لقد تفوقوا علينا بالانهاء. كانت لدينا فرصة للفوز لكن إذا أهديت ثلاثة أهداف كما فعلنا ولم تستغل الفرص الكبيرة التي أتيحت ستدفع الثمن".

وشدد "هامش الخطأ ضد مانشستر سيتي هو صفر. أشعر بخيبة أمل ولكن لدي إيمان كبير بحظوظنا في تحقيق لقب الدوري لقد شاهدت فريق ينافس مانشستر سيتي داخل الملعب".

وأوضح "لم أرى تومياسو يمرر هذه التمريرة منذ سبع سنوات. لقد فعل ذلك اليوم. من الواضح أنه كان مخطئا في الهدف الأول لكن أيضا جابريل مارتينللي ونكيتياه واوديجارد لم يظهروا بمستواهم الطبيعي. أعتبر جورجينيو وما قدمه نقطة مضيئة في المباراة".

وجاء الهدف الأول للسيتي بعد خطأ من المدافع تومياسو في تمرير الكرة الذي وضعها أمام دي بروين ليسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ومن أعلى الحارس رامسديل المتقدم من مرماه، لتسكن الكرة الشباك بهدف أول لمانشستر سيتي.

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفين دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

واستمرت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرسنال في الدوري للمباراة رقم 11 على التوالي.