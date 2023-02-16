الهلال: كاف يمنعنا من الجمهور دائما قبل لقاء الأهلي.. وقد يعاقبنا مدى الحياة للتمويه

الخميس، 16 فبراير 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

تعجب الفاضل التوم عضو مجلس إدارة الهلال السوداني ومساعد الرئيس من قرار الاتحاد الإفريقي من منع جمهور فريقه من حضور مباراة الأهلي.

وقال الفاضل التوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد الإفريقي باستمرار يمنع الهلال من جمهوره قبل مباريات الأهلي، وهذا حدث العام الماضي عندما حرمنا من جمهورنا قبل مواجهة الأهلي بـ72 ساعة".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي قد يمنع الهلال من جمهور مدى الحياة ليغطي على علامات استفهام عدم حضور الجمهور لمباراة الأهلي".

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وواصل "الأهلي توأم الهلال وجمهورنا يشجع الأهلي، لكن الاتحاد الإفريقي يحاول ضرب العلاقة بيننا".

وتعجب قائلا: "قرار منع الهلال من حضور الجمهور أمام الأهلي غريب للغاية لأن ملعبنا يستضيف الجمهور بشكل طبيعي".

وأكد "بكل أسف كاف أخبرنا أن مباراة الأهلي بدون جمهور ومسموح لعدد محدود جدا بالحضور وهم أصحاب التذاكر الخاصة وعددهم 300 فرد أو أكثر قليلا".

وأتبع "خطاب كاف لنا أوضح أن الملعب يحتاج لبعض الاصلاحات وأن ما تم إصلاحه لا يتناسب مع الملاعب الحديثة، هذا الاستاد قديم ونطوره باستمرار فماذا نفعل أكثر من ذلك؟".

وأفصح "خطاب كاف واضح أن الهلال سيلعب بدون جمهور حتى نهاية الدور الأول من مرحلة المجموعات".

وأتم تصريحاته "الاستعداد مكتمل لاستقبال الأهلي في الخرطوم وكل الأمور مرتبة بشكل كامل في مقر الإقامة وملعب المباراة".

ويلعب الهلال ضد الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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