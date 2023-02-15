شجرة الصدارة تهتز.. مانشستر سيتي يهزم أرسنال بثلاثية ويتقاسم معه القمة

فاز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الإمارات معقل المدفعجية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 51 بالتساوي مع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولا يزال متبقي مباراة مؤجلة لفريق أرسنال.

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفين دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

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ووصف جمهور كرة القدم تصدر أرسنال لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم بالأمر المفاجئ، وهو الأشبه بالفيل الذي يجلس على فرع شجرة دون أن يعرف الجميع كيف تسلق الشجرة.

وأن الجميع ينتظر اللحظة التي يسقط فيها الفيل من على الشجرة بعدما ينكسر فرعها. ووفقا لهذا التشبيه اقترب الفيل من السقوط بعدما اهتزت شجرة صدارة أرسنال.

واستمرت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرسنال في الدوري للمباراة رقم 11 على التوالي.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بالسيطرة على اللعب والمحاولة على مرمى أرسنال من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية.

ورد أرسنال بهجمات مرتدة سريعة ووصلت الكرة إلى نيكيتياه داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن روبن دياز تصدى له.

وأرسل رياض محرز عرضية قابلها هالاند بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت دون خطورة حقيقية على مرمى رامسديل حارس أرسنال.

وجاء الدور على أرسنال وانطلق زينتشينكو من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها إيدي نيكيتياه بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأسفرت الهجمات المتبادلة في الشوط الأول عن هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بقدم كيفين دي بروين.

وجاء الهدف بعد خطأ من المدافع تومياسو في تمرير الكرة الذي وضعها أمام دي بروين ليسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ومن أعلى الحارس رامسديل المتقدم من مرماه، لتسكن الكرة الشباك بهدف أول لمانشستر سيتي.

ومن جديد رد أرسنال ووصلت الكرة إلى ساكا داخل منطقة الجزاء وبدلا من أن يسدد مباشرة في المرمى راوغ الدفاع، قبل أن تنتهي خطورة الهجمة.

ونجح أرسنال في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلة نيكيتياه من قبل الحارس إيدرسون.

وتقدم بوكايو ساكا ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 42 بعدما وضع الكرة على يمين الحارس إيدرسون.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة التقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع في الشوط الأول بعد رأسية من رودري اصطدمت بـ ناثان أكي وارتدت من العارضة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني مرت الدقائق الأولى دون خطورة على المرمى من الفريقين، إلى أن حصل هالاند على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد تدخل من قبل جابريال.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة ليقرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء بسبب تسلل هالاند قبل استلام الكرة.

وغادر رياض محرز الملعب في الدقيقة 61 وشارك بدلا منه مانويل أكانجي.

وكاد أكانجي أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن جورجينيو أبعدها من على خط المرمى.

وأسفر ضغط مانشستر سيتي القوي في الشوط الثاني عن الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق جاك جريليش.

وجاء الهدف بعدما مرر هالاند الكرة إلى جوندوجان الذي مررها أيضا إلى جريليش ليسدد بشكل مباشر في الشباك.

وعقب الهدف دفع ميكيل أرتيتا بـ تروسارد بدلا من جابريال مارتينيلي.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب في عدة مباريات وأضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 82 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى بعد تمريرة من دي بروين.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي ويشعل سباق الدوري الإنجليزي مع أرسنال.