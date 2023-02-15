مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (3) (0) إلتشي.. بنزيمة يهدر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره إلتشي في سانتياجو برنابيو بالجولة 21 للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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ق.53 الإهدار يتواصل وهذه المرة الدور على بنزيمة

ق.52 رودريجو يهدر مجددا من انفراد صريح هذه المرة مع تألق باديا

ق.51 رودريجو ينطلق خلف الدفااع ويسدد بقوة لكن باديا يتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+46 جوووووووول بنزيمة يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق.+46 ركلة جزاء لريال مدريد بعد عرقلة رودريجو داخل منطقة الجزاء

ق.31 جووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد من ركلة جزاء

ق.31 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد لمسة يد

ق.21 تسديدة يسارية من فالففيردي يخرجها الحارس إلى ركنية

ق.16 بنزيمة يهدر برأسية بعد عرضية رودريجو

ق.12 عمل جماعي بين رودريجو وبنزيمة الذي سدد بين قفازي باديا

ق.9 جوووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة

ق.5 تهديد مبكر بتسديدة بعيدة المدى من ميليتاو

بداية المباراة

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

الوسط: فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - رودريجو

ريال مدريد إلتشي الدوري الإسباني
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