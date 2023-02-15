تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه

رفض المغربي أيوب الكعبي عرضا للانتقال للدوري القطري.

ويلعب الكعبي ضمن صفوف هاتاي سبور الذي أعلن انسحابه من الدوري التركي عقب الزلزال المدمر.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية فإن الكعبي رفض عرضا من نادي العربي القطري للانتقال إلى صفوفه.

وأوضحت التقارير أن الكعبي يفضل البقاء في الدوري التركي والانتقال لصفوف طرابزون سبور.

ويلعب النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن صفوف طرابزون سبور التركي.

وكان الكعبي قد طمئن الجميع على حالته بعد الزلزال المدمر الذي الذي حدث في تركيا. (طالع التفاصيل)

تركيا عرفت صباح الإثنين الماضي أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

المغربي أيوب الكعبي يقطن في مدينة هاتاي التي ضربها الزلزال.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

الكعبي (29 عاما) انتقل إلى هاتاي سبور في صيف 2021 قادما من الوداد المغربي.

وشارك المهاجم المغربي مع هاتاي الموسم الحالي في 21 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع آخرين.