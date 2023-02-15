تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

الكعبي - الزمالك

رفض المغربي أيوب الكعبي عرضا للانتقال للدوري القطري.

ويلعب الكعبي ضمن صفوف هاتاي سبور الذي أعلن انسحابه من الدوري التركي عقب الزلزال المدمر.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية فإن الكعبي رفض عرضا من نادي العربي القطري للانتقال إلى صفوفه.

أخبار متعلقة:
أحمد الشيخ لـ في الجول: تنازلت عن مليون ونصف المليون لفسخ تعاقدي مع المصري مولودية الجزائر يفسخ عقد فوزي البنزرتي لو باريزيان: اجتماع بين بويلي والخليفي لمنافشة انضمام نيمار إلى تشيلسي قائمة بيراميدز - قلب دفاع وحيد.. وغياب الثلاثي المحترف أمام إنبي

وأوضحت التقارير أن الكعبي يفضل البقاء في الدوري التركي والانتقال لصفوف طرابزون سبور.

ويلعب النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن صفوف طرابزون سبور التركي.

وكان الكعبي قد طمئن الجميع على حالته بعد الزلزال المدمر الذي الذي حدث في تركيا. (طالع التفاصيل)

تركيا عرفت صباح الإثنين الماضي أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

المغربي أيوب الكعبي يقطن في مدينة هاتاي التي ضربها الزلزال.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

الكعبي (29 عاما) انتقل إلى هاتاي سبور في صيف 2021 قادما من الوداد المغربي.

وشارك المهاجم المغربي مع هاتاي الموسم الحالي في 21 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع آخرين.

تريزيجيه أيوب الكعبي
نرشح لكم
ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان لو باريزيان: اجتماع بين بويلي والخليفي لمنافشة انضمام نيمار إلى تشيلسي تليجراف: تشيلسي يرفض الاستسلام في صفقة بيلينجهام وكيل كفاراستخيليا: لن يلعب في أي فريق إيطالي آخر غير نابولي زميل صلاح السابق ينضم إلى تريزيجيه في طرابزون تركي آل الشيخ ينفي تدخله في مفاوضات الهلال لضم ميسي ديلي ميل: رابطة الدوري تمنع توتنام من إعادة حارس إنجلترا السابق من الاعتزال كيكر: المفاوضات متوقفة بالكامل بين مرموش وفولفسبورج.. ودورتموند في الصورة
أخر الأخبار
بوتر: لم نستحق الخسارة أمام دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عامر حسين يكشف آلية اختيار الأندية المصرية في البطولة العربية.. وموقف التأجيل 2 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: خطتي في الشوط الأول ضد أرسنال كانت فظيعة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لم أشاهد تومياسو يمرر هذه التمريرة منذ 7 سنوات.. وهذا سبب الخسارة من سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال: كاف يمنعنا من الجمهور دائما قبل لقاء الأهلي.. وقد يعاقبنا مدى الحياة للتمويه 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأزمات مستمرة.. أديمي ينصر دورتموند ويزيد أوجاع تشيلسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية خارج الأرض.. بنفيكا يهزم بروج و يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يستأنف الصراع المحلي بفوز سهل على إلتشي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم