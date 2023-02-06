بعد زلزال تركيا المدمر.. أيوب الكعبي يطمئن الجميع وتفاصيل النجاة

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي

طمئن المغربي أيوب الكعبي لاعب هاتاي سبور الجميع على حالته بعد الزلزال المدمر الذي الذي حدث في تركيا.

أيوب الكعبي

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور

تركيا عرفت صباح اليوم الإثنين أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

وكتب اللاعب المغربي عبر صفحته على إنستجرام "السلام عليكم، كنشكركم على الرسائل الحمد لله. أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا والله احفظ الجميع".

No description available.

وكان وكيل أعمال اللاعب أوضح عبر "فيسبوك": "اللاعب بخير و غادر بيته رفقة زوجته وطفلتيه وترك كل شيء خلفه وقضى الليل رفقة أسرته بالسيارة” .

المغربي أيوب الكعبي يقطن في مدينة هاتاي التي ضربها الزلزال.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

الكعبي (29 عاما) انتقل إلى هاتاي سبور في صيف 2021 قادما من الوداد المغربي.

وشارك المهاجم المغربي مع هاتاي الموسم الحالي في 21 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع آخرين.

ويمتلك الكعبي 35 مباراة دولية مع المغرب، سجل خلالها 20 هدفا.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.

أيوب الكعبي هاتاي سبور الدوري التركي تركيا زالزال
نرشح لكم
كيروش مدربا لمنتخب قطر وفاة نادر جوخدار نجم سوريا السابق إثر الزلزال المدمر وكالة سانا: تعليق النشاط الرياضي في سوريا بسبب الزلزال "استأذنت من الاتحاد وميكالي".. بيان من الحضري لتوضيح كواليس رحيله عن مصر الأولمبي ينضم لـ كوبر وفايز.. الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب سوريا انتهت كأس العالم للأندية - الوداد (1) - (1) الهلال.. ركلات الترجيح في صف الزعيم كأس العالم للأندية – إيجالو يقود الهلال.. وثنائي الزمالك السابق على دكة بدلاء الوداد أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر للسيدات 14 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: العثور على كريستيان أتسو حيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
حارس فاركو: كنا بحاجة لنقاط الفوز على الزمالك 45 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - ثلاثي الأهلي يتحدث للإعلام قبل مواجهة ريال مدريد 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي 55 دقيقة | الدرجة الثانية
عمرو جمال: استغلينا ظروف الزمالك الصعبة.. والعشري أعاد لـ فاركو الروح ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة ريال مدريد - الأهلي يعدل موعد مرانه الرئيسي ساعة | كأس العالم للأندية
إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة أحد أسباب تراجع الزمالك.. ولن نخيب ظنكم في دوري الأبطال ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال