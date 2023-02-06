بعد زلزال تركيا المدمر.. أيوب الكعبي يطمئن الجميع وتفاصيل النجاة

طمئن المغربي أيوب الكعبي لاعب هاتاي سبور الجميع على حالته بعد الزلزال المدمر الذي الذي حدث في تركيا.

أيوب الكعبي النادي : هاتاي سبور هاتاي سبور

تركيا عرفت صباح اليوم الإثنين أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

وكتب اللاعب المغربي عبر صفحته على إنستجرام "السلام عليكم، كنشكركم على الرسائل الحمد لله. أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا والله احفظ الجميع".

وكان وكيل أعمال اللاعب أوضح عبر "فيسبوك": "اللاعب بخير و غادر بيته رفقة زوجته وطفلتيه وترك كل شيء خلفه وقضى الليل رفقة أسرته بالسيارة” .

المغربي أيوب الكعبي يقطن في مدينة هاتاي التي ضربها الزلزال.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

الكعبي (29 عاما) انتقل إلى هاتاي سبور في صيف 2021 قادما من الوداد المغربي.

وشارك المهاجم المغربي مع هاتاي الموسم الحالي في 21 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصنع آخرين.

ويمتلك الكعبي 35 مباراة دولية مع المغرب، سجل خلالها 20 هدفا.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل كل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه عن وفاة نادر جوخدار نجم منتخب سوريا السابق إثر انهيار منزله.