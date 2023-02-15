انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(3) سيتي.. فوز السماوي
الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 82: جووووول الثالث هالاند
ق 75: نزول تروسارد بدلا من مارتنلي
ق 72: جوووول جريليش والثاني
ق 68: الكرة تخرج من على خط المرمى
ق 65: فرصة خطيرة تضيع من نيكيتياه بعد عرضية تومياسو
ق 61: خروج محرز
ق 59: إلغاء ركلة جزاء
ق 56: ركلة جزاء لـ هالاند ضد جابريال
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 51: رأسية من رودري واصطدمت في أكي ثم في العارضة
ق 42: جووووول ساكا والتعادل
ق 39: ركلة جزااااء على إيدرسون ضد نيكيتياه
ق 29: ساكا يهدر فرصة التعادل
ق 24: جووووول دي بروين
ق 22: عرضية من زينتشينكو ورأسية من نيكيتياه تمر جوار المرمى
ق 15: خطورة من هالاند بعد عرضية محرز
ق 12: خطورة أولى من نيكيتياه
انطلاق المباراة