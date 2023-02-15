ذا أثليتك: فشل المفاوضات بين ساوثامبتون وجيسي مارش

لن يتولى الأمريكي جيسي مارش منصب المدير الفني في ساوثامبتون بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

وذكرت تقارير عديدة في الأيام الماضية أن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق.

لكن موقع "ذا أثليتك" أوضح اليوم الأربعاء أن المفاوضات بين الطرفين قد انهارت هذا الصباح.

ووصل مارش إلى ساوثامبتون وأقام في فندق منذ مساء الثلاثاء، لكن بنود العقد حالت دون التوقيع.

ورغبت إدارة ساوثامبتون في أن يتولى مارش المهمة بعقد قصير الأمد مع خيار التمديد.

لكن مارش رفض وأصر على أن يكون العقد ممتدًا لما بعد الموسم الجاري الذي يصارع فيه النادي على الهبوط.

وكان ساوثامبتون قد أقال مديره الفني ناثان جونز الأحد الماضي بعد 3 أشهر فقط من تعيينه.

من جانبه، رحل مارش عن تدريب ليدز يونايتد يوم 6 فبراير الماضي بعد عام في المهمة.

وذكر ساوثامبتون أن كريس كوهين وآلان شيهان عضوي الجهاز الفني سيرحلان بدورهما عن النادي.

ويتولى المهمة مؤقتًا الإسباني روبين سيليس الذي كان مدربًا مساعدًا في جهاز جوهنز.

وأوضح ساوثامبتون أن سيليس سيتولى إعداد الفريق للمباراة المقبلة في مواجهة تشيلسي.

وانضم سيليس للجهاز الفني لـ ساوثامبتون تحت قيادة رالف هاسينهوتل مطلع الموسم الجاري، وقد تولى قيادة الفريق مؤقتًا لمباراة واحدة أمام أمام شيفيلد وينزداي في نوفمبر الماضي بمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وفاز الفريق بركلات الجزاء الترجيحية.

من جانبه، قضى جونز 3 أشهر فقط في مهمته، وأقيل بعد أن خاض 14 مباراة مع ساوثامبتون.

وتولى جونز المهمة في نوفمبر الماضي وفاز في 5 مباريات، وخسر 9، ولم يتعادل أبدًا.

وخسر ساوثامبتون آخر 3 مباريات تحت قيادة جونز أمام نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وولفرهامبتون، ليفقد المدرب الويلزي وظيفته.

في المقابل، يبلغ الإسباني سيليس 39 عامًا، وقد سبق له العمل كمساعد في كاراباج وكوبنهاجن وأريس سالونيكي، كما تولى تدريب فريق فالنسيا تحت 19 عامًا.

ويحتل ساوثامبتون المركز 20 -الأخير- في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

ولم يفز ساوثامبتون في الدوري هذا الموسم إلا 4 مرات فقط، في مقابل 15 خسارة و3 تعادلات.