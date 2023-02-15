بارتي يغيب عن أرسنال أمام مانشستر سيتي
الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
تلقى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال ضربة قوية بغياب لاعب خط وسطا فريقه توماس بارتي عن لقاء مانشستر سيتي.
توماس بارتي
النادي : أرسنال
ويستضيف أرسنال منافسه سيتي مساء اليوم الأربعاء في ملعب الإمارات في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
وتعرض لاعب منتخب غانا لإصابة عضلية ستجعله غير قادر على خوض المباراة.
اللاعب صاحب الـ29 عاما شارك الموسم الجاري رفقة أرسنال في 23 مباراة في كل البطولات.
وسجل بارتي هدفين رفقة أرسنال في الموسم الحالي ولم يصنع أي هدف.
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ51 نقطة من 21 مباراة خاضها.
فيما يأتي سيتي ثانيا بـ48 نقطة من 22 مباراة خاضها.
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