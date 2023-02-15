ليس محمد معروف.. تعرف على حكم مباراة فيوتشر وبيراميدز في الكونفدرالية

كشف نادي بيراميدز موعد وطاقم تحكيم مباراته ضد فيوتشر في الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد ممثلا مصر في المجموعة ذاتها رفقة الجيش الملكي المغربي وكارا التوجولي.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحديد موعد وحكام مباراة فيوتشر جاء كالتالي:

الموعد: الأحد المقبل 19 فبراير في السادسة مساءً.

الملعب: استاد الأهلي we السلام.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.