منافس مصر - مدرب نيجيريا للشباب لـ في الجول: قادمون إلى القاهرة للتتويج باللقب

شدد لادان بوسو مدرب منتخب نيجيريا للشباب على أن فريقه قادم إلى القاهرة من أجل التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس المقبل.

وقال بوسو لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة للغاية، نحن في أقوى مجموعة في البطولة وأصعبها لأن مصر تلعب أرضها والسنغال دائما ما تمتلك مواهب كبيرة".

وتابع "هدفنا الأول هو التأهل لكأس العالم ثم المنافسة على اللعب وسنأتي إلى القاهرة من أجل التتويج"

وأضاف "لدينا جيل جيد من الشباب ومواهب كثيرة وهدفنا الفوز على السنغال ومصر حتى ندخل مباراة موزمبيق الأخيرة مرتاحين دون أي ضغوطات".

وأتم "هذه البطولة ستكون رائعة ودائما ما تبرز مواهب كبيرة والجميع في أوروبا يتابعونها لذلك ننتظر أن نستمتع بها".

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 22 فبراير.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا تم تقسيمهم على 3 مجموعات.

ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

وتلعب بعد ذلك الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية.

المنتخبات المشاركة والمجموعات

المجموعة الأولى: مصر - السنغال - نيجيريا - موزمبيق.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: تونس - جامبيا - بنين - زامبيا.

مواعيد المباريات

المجموعة الأولى

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا

19 فبراير - السنغال ضد نيجيريا - 7:00 مساء

22 فبراير - موزمبيق ضد السنغال - 4:00 عصرا

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء

25 فبراير - نيجيريا ضد موزمبيق - 7:00 مساء

المجموعة الثانية

20 فبراير - أوغندا ضد إفريقيا الوسطى - 4:00 عصرا

20 فبراير - جنوب السودان ضد الكونغو - 7:00 مساء

23 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد جنوب السودان - 4:00 عصرا

23 فبراير - أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

26 فبراير - أوغندا ضد جنوب السودان - 7:00 مساء

26 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد الكونغو - 7:00 مساء

المجموعة الثالثة

21 فبراير - جامبيا ضد تونس - 4:00 عصرا

21 فبراير - بنين ضد زامبيا - 7:00 مساء

24 فبراير - تونس ضد بنين - 4:00 عصرا

24 فبراير - زامبيا ضد جامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - تونس ضد زامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - بنين ضد جامبيا - 7:00 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

الملاعب

تقام البطولة على ثلاثة ملاعب وهم استاد القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتُلعب مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الأولى على استاد القاهرة.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية على استاد هيئة قناة السويس.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثالثة على استاد الاسكندرية.