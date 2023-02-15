منافس الأهلي - الهلال يوضح موقف كاف من الحضور الجماهيري

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 15:18

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

كشف نادي الهلال السوداني وصول خطاب رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتمسك فيه الأخير بحظر التواجد الجماهيري في المدرجات.

ويستعد الهلال لاستضافة الأهلي يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وكشف النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "الاتحاد الإفريقي يخاطب الهلال ويتمسك بقراره السابق بحظر التواجد الجماهيري في الجولة القادمة من الأبطال".

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وسبق أن أوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ما زال وضع ملعب الهلال السوداني معلقا وستُلعب مبارياته بدون جمهور مع عدم حصوله على موافقة لجنة التراخيص بسبب عدم صلاحية المدرجات وعدم مطابقة معايير الأمن والسلامة".

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

واستهل الهلال مشواره في دور المجموعات بالخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0.

ولم يخض الأهلي مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2022.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.

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