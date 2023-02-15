كلوب يتحدث عن أهمية ثنائية ليفربول أمام إيفرتون بالنسبة لـ صلاح وجاكبو

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أهمية الثنائية التي سجلها فريقه أمام إيفرتون بالنسبة لمحمد صلاح وكودي جاكبو

وحقق ليفربول أول فوز له في الدوري الإنجليزي عام 2023 في ديربي ميرسيسايد يوم الاثنين بفضل هدفي محمد صلاح وكودي جاكبو.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جاكبو قام بعمل جيد للغاية تحت ضغط هائل. في النهاية، لم يكن هذا أصعب هدف يسجله على الإطلاق، لكنه بالضبط الهدف الذي يحلم به كل مهاجم عندما يغيب عن التهديف لفترة".

وأضاف "كلا الهدفين كانا مهمين حقًا لكلا اللاعبين. اللاعب التالي الذي كان من الممكن أن يحتاج إلى شيء كهذا هو على الأرجح داروين نونيز. كانت الفرصة التي أتيحت له جيدة حقا".

وتابع "من أهم لحظات المباراة أيضا، كانت عدم استقبال هدف من أول فرصة خطيرة لإيفرتون. كانت لحظة مهمة للغاية".

وأردف "يمكننا التحدث عن الأشياء التي لم نفعلها بشكل جيد. الآن علينا التأكد من أننا نحن ليفربول وأن نلعب مثلما نقدر".

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 5 مباريات وقت أن سجل في شباك أستون فيلا.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والهدف رقم 18 بشكل عام في مختلف البطولات مع ليفربول.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يشارك في 100 هدف بملعب واحد وهو "أنفيلد" معقل ليفربول.

بواقع 71 هدفا و29 تمريرة حاسمة خلال 104 مباراة كثالث أسرع لاعب يساهم في 100 هدف على ملعب واحد بعد آلان شيرار (74 مباراة على إيوود بارك) وتييري هنري (92 على هايبيري).

فيما سجل كودي جاكبو أول أهدافه بقميص الريدز.

وأصبح جاكبو أول لاعب يسجل أول أهدافه في الددوري الإنجليزي في دربي الميرسيسايد منذ راؤول ميراليس في 2011.