مؤتمر رافينيا: نعرف كيف نفوز على مانشستر يونايتد.. وما زلت في حاجة للوقت

شدد البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني أن فريقه يعرف كيف يفوز أمام مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أنه في حاجة للوقت من أجل التكيف.

ويلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد غدا الخميس على ملعب كامب نو في ذهاب دور الـ32 مكرر من الدوري الأوروبي.

وقال رافينيا في المؤتمر الصحفي: "أتوقع مباراة صعبة ولكنها واحدة من أفضل المباريات التي يمكنك أن تلعبها. أتمنى أن تكون مباراة جيدة. إنه فريق صعب لكننا نعرف ما يجب ان نقوم به لتحقيق الفوز. بالنسبة لي مانشستر هو واحد من أفضل الفرق في العالم. لقد عاشوا لحظات سيئة ولكن لديهم جودة هائلة".

وتابع "نحن على استعداد جيد للمباريات، الإرهاق يؤثر على الجميع. نلعب الكثير من المباريات ولكن أيضا في الجانب الآخر نحن في أفضل حالاتنا ولدينا كل شيء لنواصل اللعب في جميع المسابقات".

وأضاف "أنا في موسمي الأول في النادي والحاجة لوقت من أجل التكيف أمر طبيعي يمر به جميع اللاعبين الجدد، أعيش أفضل اللحظات في النادي لكني ما زلت أتأقلم. ويجب أن أشكر زملائي في الفريق والمدرب".

وواصل "من الطبيعي أن أحتاج للوقت للتكيف مع الفريق والدوري، الأمر فقط يتعلق بالوقت".

واستكمل عن فاتي "يتمتع بجودة عالية للغاية، من الطبيعي أن ينخفض المستوى بعض الشيء لأنه لا يلعب".

وعن تأثير اللعب برباعي في الوسط، قال: "الأمر لا يؤثر عليّ، سواء كان 4 أو 3 في الوسط فيجب أن أتأقلم".

وأردف عن التشابهات بين برشلونة ومانشستر "أعتقد أنهما من الأفضل في العالم، عانى برشلونة من فترة صعبة وكذلك مانشستر. جميع الأندية تمر بأوقات عصيبة لكن عليك أن تغير رأيك لتصل للأفضل مرة أخرى".

وأكمل "نتعلم المزيد في كل مباراة، سنستمر في ارتكاب الاخطاء ولكن في كل مباراة يجب أن نتعلم شيئا أكبر".

وعن تشافي، قال: "الحديث معه هام للغاية، من المهم أن تعرف أن مدربك يثق بك. أنا في ناد جديد وفي كل مرة يثق بك المدرب والطاقم التدريبي يكون ذلك أفضل".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مبارة أقل.

على الجانب الآخر، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث للدوري برصيد 46 نقطة.

ولعب برشلونة مع مانشستر يونايتد 13 مباراة من قبل، انتهت ست منها بفوز الفريق الإسباني مقابل ثلاث للإنجليزي، وسيطر التعادل على أربع مواجهات.