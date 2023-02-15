عودة ثنائي النصر قبل مواجهة التعاون

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

تلقى النصر السعودي دفعة قبل مواجهة التعاون في الدوري بعودة الثنائي المحترف، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويحل التعاون ضيفا على النصر ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي يوم الجمعة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي في نادي النصر منح الضوء الأخضر لمشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء.

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فقد شارك مارتينيز بفاعلية في التدريب، فيما اكتفى تاليسكا بالتدريبات البدنية، وينتظر دخوله الحصة الجماعية يوم الأربعاء.

وخصص الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الجزء الأكبر للتدريبات التكتيكية، التي اختتمها بالتسديد من خارج منطقة الجزاء على حراس المرمى.

ويحتل النصر وصافة جدول الدوري السعودي برصيد 34 نقطة مثل الاتحاد الثالث، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر والذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

النصر الدوري السعودي التعاون
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