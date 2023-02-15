هالاند: لا أفكر في التتويج باللقب حاليا.. هدفي هو إسقاط أرسنال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - هالاند - توماس بارتي

أوضح إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي أنه لا يفكر في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بقدر تركيزه على مواجهة أرسنال المرتقبة في الصراع على قمة المسابقة.

وتحوم الشكوك حول قدرة هالاند على المشاركة في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء أستون فيلا قبل أيام.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هدفي هو الفوز بالألقاب، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا التفكير كثيرا فيما سيحدث في شهر مايو".

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وأضاف "أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ كل مباراة على حدة، لكن الفوز بمواجهة يوم الأربعاء ضد أرسنال هو هدفي حاليا".

وتابع "كل مباراة لها أهمية كبيرة، عندما خسرنا أمام توتنام كنا خارج كل شيء، وفجأة الآن نلعب مرة أخرى، لذا علينا أن نأخذها مباراة تلو الأخرى ونسترخي قليلا".

وأكمل المهاجم النرويجي "تعد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مسابقة صعبة حقا".

الدولي النرويجي لعب 21 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي لكنه تعملق وسجل خلالها 25 هدفا.

وعن ذلك قال "ليس من الطبيعي تسجيل 25 هدفا بالطبع، لكنني كنت أعلم أن هذا الفريق معتاد على تسجيل 100 هدف في الموسم، لذلك بالنسبة لي كمهاجم كنت أعرف أنني سأشارك وأحرز الأهداف".

وأوضح "يجب أن أظل في قمة تركيزي أثناء أي مباراة لأن الكرة يمكن أن تأتي في أي وقت، عندما لا أتوقع ذلك، يمكن أن تأتي الكرة أمامي مباشرة وقتها سأبدأ الاستعداد للقيام بالحركة".

وواصل "لست بحاجة إلى لمس الكرة في كل دقيقة للاستمتاع بالمباراة، يجب أن أكون أمام المرمى كما يجب أن أكون، وهذا ما أركز عليه".

وأتم هالاند "وظيفتي هي وضع الكرة في الشباك والتواجد في الخط الأمامي، هذا هو أهم شيء".

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة مقابل 48 لمانشستر سيتي في المركز الثاني مع مباراة أقل للمدفعجية.

إرلينج هالاند أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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