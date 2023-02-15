مران الأهلي - تأكد غياب السولية عن مواجهة الهلال.. وعودة مصطفى شوبير

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

‎وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

‎واجتمع مارسيل كولر باللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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‎وخاض الفريق جانبا من التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية.

وكشف أحمد أبو عبلة عن غياب عمرو السولية عن مباراة الهلال السوداني حيث يعاني من إصابة في عضلة السمانة.

وسيواصل اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي في القاهرة.

وانتظم مصطفى شوبير حارس الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك مصطفى شوبير في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، رباعي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران بدني وفني قوي.

ويواصل الفريق استعداده لمواجهة الهلال السوداني غدا الخميس بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر للسودان.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.

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