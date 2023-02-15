بيولي: الفوز على توتنام؟ راضٍ.. وربما كنا سجلنا هدفين آخرين

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان رضاه عن أداء الفريق أمام توتنام في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان على توتنام بنتيجة 1-0 في سان سيرو.

وقال بيولي عبر شبكة "ميدياست" الإيطالية: "مباراة صعبة قاتلنا بقوة كما المتوقع، كان الأداء جيدا ونعرف كيف ستكون صعوبة مباراة الإياب، لعبنا مباراة كان علينا لعبها بتركيز والتزام وعمل جماعي، أنا راضٍ".

وتابع "المدرب يكون سعيدا عندما يرى عمله طيلة الأسبوع في المران يؤتي تأثيره في الملعب، وهذا لم يحدث كثيرا مؤخرا".

وأضاف "ربما كان علينا أن نلعب بشكل هجومي أكثر قليلا في الشوط الثاني عندما ضغط علينا توتنام بقوة، لكن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة والتزام".

وأكمل "ربما كنا سجلنا هدفين آخرين، بالرغم من ذلك كان مباراة صعبة وسببوا مشاكل لنا، ودافعنا بشكل جيد للغاية في الكرات الثابتة، هناك الكثير من النقاط الإيجابية، هذه هي الخطوة الأولى والثانية ستكون أصعب".

وأهدر ميلان فرصة تعزيز النتيجة في دقيقتين متتاليتين بالشوط الثاني عن طريق شارل دي كيتلاري وماليك تشاو.

وواصل عن غياب مدافعه فيكايو توموري قائلا: "تدرب معنا ليلة المباراة، لكن في الصباح شعر بألم في منطقة الإصابة السابقة، ولم يكن يجب أن نخاطر به مع إصابة عضلية".

وأتم "هذا الأداء سيعزز ثقتنا، علينا أن نمتلئ بالطاقة ونصبح أكثر حركية لأن هذا ليس أسلوب لعبنا، كان شهرا صعبا، ونحاول أن نتخطى الصعوبات وأثق في أنني أعمل مع مجموعة خاصة".



















































فوز هو الأول لـ ميلان على توتنام في المسابقات الأوروبية بعد هزيمتين وتعادلين من قبل.