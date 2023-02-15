دوري أبطال إفريقيا - بعثة الزمالك تغادر إلى ليبيا استعدادا لمواجهة المريخ

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

الزمالك

غادرت بعثة الزمالك القاهرة في الثامنة صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم البعثة خالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد وسليمان وهدان عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق وحسين ياسر المدرب المساعد.

وأعلن فيريرا في وقت سابق عن قائمة الزمالك لخوض المباراة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وسقط الزمالك في استاد القاهرة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد.

كما خسر المريخ أمام الترجي بالنتيجة نفسها في تونس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 17 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وسيقود طاقم تحكيم غاني مباراة المريخ السوداني والزمالك يوم 17 فبراير المقبل بقيادة دانييل نيي أجي.

ويعاون كواسي أتشيام وبول كودزو، وكحكم رابع: تشارليز بينيلي.

الحكم البالغ 35 عاما أدار مباراتين الموسم الحالي وكلاهما في الدوري الغاني.

ولم يخسر الزمالك معه من قبل، إذ حقق الأبيض الفوز في مباراة وتعادل في 2.

وانتصر الزمالك في كونفدرالية 2019 على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0، وتعادل في مباراتين ضد نصر حسين داي الجزائري وتونجيث السنغالي.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ
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