ريكاردو: مواجهة الزمالك لا تقبل القسمة على اثنين بسبب الافتتاح.. ولا نعلم مصير شكوانا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ السوداني

يرى هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ السوداني أن مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة بسبب الجولة الافتتاحية.

وكان الزمالك والمريخ قد خسر كل منهما بهدف دون مقابل أمام كل من شباب بلوزداد والترجي على الترتيب.

ويستضيف المريخ السوداني فريق الزمالك في الثالثة من عصر يوم الجمعة في ليبيا ضمن نمافسات الجولة الثانية.

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وقال ريكاردو عبر قناة صدى البلد: "نحن والزمالك خسرنا المباراة الافتتاحية في دور المجموعات ولذلك مواجهتنا يوم الجمعة لا تقبل القسمة على اثنين".

وشدد "ستكون مواجهة صعبة أمام الزمالك وهو فريق كبير وكل منا يسعى لتحقيق الفوز".

وكشف ريكاردو "شاهدت مواجهة الزمالك أمام سموحة، وقدّم الثنائي شيكابالا وزيزو مستوى جيد جدا، وسموحة أيضا قدّم أداء جيد وأعلم أنها ستكون مواجهة صعب أمام خصم نحترمه كثيرا".

وبسؤاله طلب إعادة مباراة الترجي أوضح "لا نعلم مصير الشكوى ونسعى للحصول على حقنا، الحكم الرابع لم يلاحظ إجراء الفريق التونسي تبديلاته خلال 4 فترات عكس المسموح به".

وكان المريخ السوداني قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي يدعي فيها أن الترجي أجرى تبديلاته على 4 فترات وليس 3 فقط كما هو المسموح.

وتابع ريكاردو "الترجي فريق كبير وقوي جدا وخسرنا منهم في الثواني الأخيرة، ولكن الآن تركيزنا على مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

أما عن عدم اللعب في السودان فقال: "اللعب في ليبيا ليس الحل الأفضل بالنسبة لنا بكل تأكيد، وأعتقد أنه حال تأهلنا للدور الثاني سنخوض المباريات في السودان بعد محاولات من مجلس الإدارة".

وبسؤاله عن أخطر لاعبي الزمالك أجاب "هم فريق جيد جدا ويمتلك لاعبين رائعين ومدير فني رائع أيضا، نشاهد مباريات الفريق لإيقاف مصادر الخطورة".

وأضاف "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي سأواجه فيها فيريرا وأعرفه بشكل جيد، وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام الزمالك".

واختتم ريكاردو تصريحاته بالحديثعن مواطنه روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائلا: "اختيار رائع من الاتحاد المصري لميكالي وهو مدير فني كفأ، ويمكنه تقديم إضافة جيدة للمنتخب الأولمبي وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة".

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