نهاية انتظار دام 10 سنوات.. رأس دياز تنصر ميلان على توتنام

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

هدف واحتفال براهيم دياز أمام توتنام

حقق ميلان انتصارا بهدف دون رد على توتنام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق براهيم دياز.

فوز هو الأول لـ ميلان على توتنام في المسابقات الأوروبية بعد هزيمتين وتعادلين من قبل.

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ولأول مرة يحقق الروسونيري الفوز في دور الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ 2013 عندما حقق الفوز على برشلونة ذهابا بنتيجة 2-0.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الثامن من مارس المقبل على ملعب توتنام لحسم هوية المتأهل، علما بأنه لا وجود لقاعدة الهدف خارج الأرض.

التشكيل

غاب فيكايو توموري وإسماعيل بن ناصر بسبب الإصابة عن ميلان

وواصل بيولي الاعتماد على الثلاثي الدفاعي بعدما تحول لتلك الخطة في آخر مباراتين.

واعتمد أنطونيو كونتي على ثنائية بابي ماتار سار وأوليفير سكيب في وسط الملعب بسبب إصابة ييفيس بيسوما ورودريجو بنتانكور وغياب هويبيرج بسبب الإيقاف.

بينما بدأ هجوم الديوك الفرنسية: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي.

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وصف المباراة

بدأ ميلان اللقاء ضاغطا بحثا عن هدف مبكر.

في الدقيقة السابعة لتحقق لأصحاب الأرض ما أرادوا، توغل من ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى وسدد كرة ارتدت من الحارس تابعها براهيم دياز بتسديدة تصدى لها فورستر ثم تابعها دياز برأسية مجددا فسكنت الكرة الشباك.

وأصبح دياز (23 عاما و195 يوما) هو أصغر لاعب يسجل مع ميلان في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ كاكا في مارس 2004، بثنائية ضد ديبورتيفو لاكورونيا في ربع النهائي (21 عاما و336 يوما).

هدف هو الأسرع لميلان في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ هدف رونالدينيو ضد مانشستر يونايتد في فبراير 2010 (دقيقتان و11 ثانية).

في الدقائق التالية ضغط توتنام بحثا عن التعادل ولاحت له أكثر من فرصة لتهديد مرمى ميلان.

رأسية إريك داير في الدقيقة 13 تصدى لها حارس الروسونيري بسهولة.

وتصدى الروماني لتسديدة إيمرسون رويال في الدقيقة 26 بثبات في منتصف المرمى.

الدقائق التالية مرت باستحواذ إنجليزي لكن دون خطورة محققة على مرمى أصحاب الأرض.

في الدقيقة 48 تدخل كريستيان روميرو بقوة على ساندرو تونالي وأشهر الحكم في وجه المدافع الأرجنتيني.

وظل الديوك في حالة الاستحواذ بحثا عن التعادل.

في الدقيقة 63 تحصل إريك داير على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن مباراة الإياب.

وقبل 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، أجرى كونتي أول تغييراته بنزول ريتشارلسون بدلا من ديان كولوسيفسكي.

بعدها أجرى بيولي تغييرين بمشاركة جونيور ميسياس وشارل دي كيتلاري بدلا من ساليميكريس ودياز على الترتيب في الدقيقة 77.

وكاد البديل البلجيكي أن يسجل هدف ميلان الثاني من أول لمسة مباشرة بعد رأسية مهدها له جيرو داخل منطقة الجزاء لكن رأسيته مرت بجوار القائم لركنية بعد الاصطدام بقدم المدافع.

ركنية ميلان كاد أن يأتي منها الهدف الثاني لكن رأسية مالك تشاو مرت بجوار القائم الأيمن في أخطر فرصتين للروسونيري في الشوط الثاني.

في الدقيقة 80 تحصل ساندرو تونالي على بطاقة صفراء عقب تدخله على هاري كين.

وبعد دقيقة شارك الثنائي أرناوت دانجوما وبن ديفيز بدلا من سون هيونج مين وكليمون لونجليه.

بعدها شارك توماسو بوبيجا بدلا من تونالي.

في الدقيقة 90 شارك الكرواتي أنتي ريبيتش بدلا من رافائيل لياو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تحصل ثيو هيرنانديز على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

انتهت المباراة بفوز الروسونيري على أن يكون الحسم في ملعب توتنام في الثامن من مارس المقبل.

توتنام ميلان دوري أبطال أوروبا
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