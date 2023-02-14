الاتحاد السعودي يعلن آلية مشاركة ممثله في كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

فريق الهلال السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء آلية مشاركة أحد أنديته في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام على أراضيه.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه المقتضب إلى أنه في حال فوز أحد أنديته بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2022 فسيكون هو ممثله في مونديال الأندية.

أما حال عدم تتويج أي ناد سعودي بلقب دوري أبطال آسيا فإن بطل الموسم الجاري من الدوري السعودي سيشارك في البطولة.

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وتشارك ثلاثة أندية سعودية في دوري أبطال آسيا خلال الموسم الجاري وهم الهلال والفيصلي والشباب ويلعبون حاليا في دور الـ16.

وبعد مرور 16 جولة من أصل 30 في الدوري يتصدر الشباب الترتيب بـ40 نقطة يليه النصر والاتحاد ولكل منهما 37 نقطة، فيما يأتي الهلال رابعا بـ32 نقطة.

لكن خاض الشباب 18 مباراة مقابل 16 للنصر والاتحاد و15 للهلال.

وأعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق من اليوم استضافة بلاه لكأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق البطولة في الفترة من 12 ديسمبر المقبل وحتى الـ22 من الشهر ذاته.

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