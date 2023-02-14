مرتضى منصور يؤكد عبر في الجول مشاركة الزمالك في البطولة العربية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر FilGoal.com عن مشاركة الفريق بمنافسات البطولة العربية للأندية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن مشاركة الفريق تأتي بصفته بطلا لبطولة الدوري المصري في النسخة الماضية.

وينفرد FilGoal.com بنظام النسخة المقبلة من البطولة العربية وطريقة اختيار الفرق. (من هنا)

وقال مرتضى منصور لـ FilGoal.com: "سنشارك في البطولة العربية بصفتنا بطل الدوري".

وكشف رئيس الزمالك "فور وصول الخطاب بشكل رسمي سنعلن موافقتنا لأنها بطولة منظمة بشكل جيد من اتحاد محترم وهو الاتحاد العربي".

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة، وأطلق الاتحاد اسم كأس الملك سلمان للأندية على نسخة 2023.

وكشف الاتحاد العربي عن النظام الجديد للبطولة والذي سيضم 37 ناديا عربيا.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة في المملكة العربية السعودية وتصل جوائزها إلى 10 مليون دولار.

وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.

وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس بينما النهائيات بنظام المجموعات في المملكة العربية السعودية من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس.

ويحصل حامل لقب البطولة 6 ملايين دولار بينما الوصيف 2.5 مليون دولار.