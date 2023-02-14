في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 20:36

كتب : هاني العوضي

الاتحاد العربي لكرة القدم

أسدل الستار أخيرا عن موعد النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وأصبحت جماهير العديد من الفرق تترقب انتظار مشاركتها في البطولة.

FilGoal.com ينفرد بنظام البطولة وموعد إقامتها بالتواريخ، وكذلك طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة المرصودة للمشاركين في البطولة.

وفيما يلي كل ما يخص النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، والتي ستحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

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نظام البطولة:

عدد المشاركين: 37 فريقا

الدور التمهيدي

تصفيات بين أبطال دوريات بلدان (جيبوتي – جُزر القُمر – الصومال – اليمن) بنظام خروج المغلوب ثم يتأهل البطل إلى الدور الأول

الدور الأول

-يُرشح كل اتحاد فريق واحد للمشاركة بشرط أن يكون بين أول 4 فرق من بطولة الدوري المحلي لموسم 2021/2022.

-المتأهل عن الدور التمهيدي

-11 فريقا من آسيا

-7 فرق من إفريقيا

-5 فرق (مشاركة)

-يكون المجموع 24 فريقا يلعبوا بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا للدور الثاني

-لا يلتقي فريقان من نفس البلد في هذا الدور

الدور الثاني

تقام المباريات بنظام خروج المغلوب بين الـ12 فريقا، ليتأهل 6 فرق إلى النهائيات.

النهائيات

ستكون النهائيات بنظام البطولة المجمعة من 4 مجموعات، وستقام في السعودية بمدن الطائف، وأبها، والباحة.

-عدد 6 أندية تتأهل من الدور الثاني

-يضاف لها 4 أندية بالتأهل المباشر (باختيار اللجنة المنظمة)

-يضاف لها عدد 6 أندية تتأهل حسب تصنيف اتحاداتها في فيفا لشهر ديسمبر 2022

*بطل الدوري المغربي لموسم 21-22

*بطل الدوري التونسي لموسم 21-22

*بطل الدوري المصري لموسم 21-22

*بطل الدوري الجزائري لموسم 21-22

*بطل الدوري السعودي لموسم 21-22

*بطل الدوري القطري لموسم 21-22

-تقام بطريقة التجمع 16 ناد تقسم على 4 مجموعات بالقرعة.

-يشارك في كل مجموعة أربعة أندية وتلعب بطريقة الدوري من مرة واحدة.

-يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي

-وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بطريقة خروج المغلوب.

البرنامج الزمني للمباريات

الدور التمهيدي: من 1 إلى 5 مارس

الدور الأول: من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل

الدور الثاني: من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيو

النهائيات (في المملكة العربية السعودية): من 20 يوليو إلى 5 أغسطس

-جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

البطولة العربية للأندية الاتحاد العربي لكرة القدم
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