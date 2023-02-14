وكيل بلحاج لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يرد على استفسارنا.. وسنتجه لـ فيفا

كشف مهدي نوفل وكيل أعمال المغربي أحمد بلحاج عن عدم تلقيه أي رد من الاتحاد المصري بخصوص مراسلته الأخيرة له على خلفية أزمة قيد موكله مع الزمالك.

أحمد بلحاج النادي : الزمالك الزمالك

وقال مهدي نوفل لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي رد حتى الآن من الاتحاد المصري لكرة القدم على استفسارنا بخصوص أحمد بلحاج".

وأضاف "سيقوم المحامي الخاص بنا بإرسال كل الملفات الخاصة بالقضية إلى الاتحاد الدولي غدا الأربعاء".

وكشف نوفل في وقت سابق عن مراسلته للاتحاد المصري بعد أزمة قيده الأخيرة مع الزمالك واستيائه من رد الفعل.(طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أرسل وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك الجديد خطابا للاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف موكله من القيد.

وانضم بلحاج قادما من صفوف أسوان إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة في الساعات الأخيرة انتهت بعدم قيد صفقات الأبيض الشتوية.

وطالب الوكيل في خطابه لاتحاد الكرة معرفة الموقف الحالي للاعب من أجل اتخاذ الخطوات بناءً عليها، مع انتظار الرد خلال 3 أيام عمل.

ولم يتواجد اسم الجناح المغربي في قائمة الزمالك الإفريقية والتي لم أعلنها الاتحاد الإفريقي (كاف). (طالع التفاصيل)

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.