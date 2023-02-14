انتهت دوري الأبطال – سان جيرمان (0) - (1) بايرن ميونيخ.. انتصار بافاري مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار بايرن بهدف دون رد.

ق90+2: طرد لبافارد بعد حصوله على إنذارين وعرقلته لميسي من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: تبديل لبايرن بمشاركة جوسيب ستانيشيتش بدلا من ساني.

ق86: جمال موسيالا يغادر المباراة ويشارك بدلا منه ريان جرافينبيرش.

ق85: تسديدة قوية من فيتينيا تصدى لها سومر بثبات.

ق84: عرضية زاحفة من ميسي ولكن تسديدة ميسي شتتها بافارد لركلة ركنية.

ق83: الهدف يُلغى بداعي التسلل.

ق82: جوووووووول التعاااادل من مبابي بعد عرضية زاحفة من نونو مينديز.

ق75: فيتينيا يشارك بدلا من دانيلو بيريرا.

ق75: كومان يغادر المباراة مستبدلا ويشارك جنابري بدلا منه، ومولر يشارك بدلا من تشوبو موتنج.

ق74: سومر يتألق أمام انفراد مبابي وبعدها سدد نيمار الكرة وتصدى له مجددا وعادت الكرة لمبابي الذي سجل هدفا لكنه في موقف تسلل.

ق64: يا ربااااه رأسية من بافارد تألق أمامها دوناروما وموتنج في موقف تسلل بعد ذلك.

ق63: عرضية بعد مجهود فردي رائع من موسيالا لكن تسديدة موتنج ارتطمت في العارضة وشتتها الدفاع لركلة ركنية.

ق62: ركلة مقصية من موتنج بعد عرضية من كومان لكن دوناروما تصدى له.

ق57: مبابي يشارك بدلا من كارلوس سولير، وفابيان رويز كذلك بدلا من زائير إيمري.

ق53: جوووووووووول كومان يسجل الهدف الأول لبايرن بتسديدة بيمناه على الطائر بعد عرضية متقنة من ديفيز.

تبديل لسان جيرمان بمشاركة بريسنيل كيمبيمبي بدلا من حكيمي.

تبديل لبايرن بين شوطي المباراة بمشاركة ألفونسو ديفيز بدلا من كانسيلو.

ق45: تسديدة ميسي ترتطم بالحائط ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: خطأ من دي ليخت على ميسي من على حدود منطقة جزاء بايرن.

ق43: تسديدة قوية من كيميتش بعد تشتيت من راموس لكن دوناروما تصدى له.

ق31: رأسية من تشوبو موتنج مرت بجوار المرمى بقليل.

ق29: تسديدة من كيميتش لكن ارتطمت برأس بيريرا ومرت لركلة ركنية.

ق28: ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء باريس بعد إعاقة حكيمي لموسيالا.

ق13: بايرن يستحوذ أكثر على المباراة واعتماد باريسي على المرتدات.

ق1: تهديد أول من تشويو موتنج بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى دوناروما بقليل.

انطلاق المباراة.