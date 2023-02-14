وليد العطار: الملاعب جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا للشباب.. ومعسكر للحكام

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر - وليد العطار

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تطورات استضافة أمم إفريقيا للشباب قبل بداية البطولة.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وقال وليد العطار في تصريحات صحفية: "الاستعدادات تجري على قدم وساق مع الجهات المعنية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب".

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وأضاف "6 منتخبات وصلت بالفعل من الفرق المشاركة وبدأت معسكراتها التحضيرية في مصر".

وتابع "مجموعة الحكام وصلت إلى مصر وتخضع لمعسكر تدريبي في القاهرة قبل التصفية النهائية لاختيار حكام البطولة".

وأتم "الجميع سعيد بالتواجد في مصر للاستفادة من الملاعب والاستمتاع بأجواء البطولة".

وأنهت اللجنة الطبية برئاسة هاني الشهيدي، مراجعة الكشف الطبي على 50 حكم المشاركين في البطولة.

وتقام النسخة الـ17 من البطولة في مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في 20 مايو المقبل في إندونيسيا.

اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب وليد العطار
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