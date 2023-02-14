مؤتمر بوتر: لا مشكلة بين مودريك وكوكوريا.. وهذا سبب عدم غضبي

شدد جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي على عدم وجود مشكلة بين لاعبيه ميخايلو مودريك ومارك كوكوريا بعد قيام الأول بالإعجاب بمنشور عبر موقع "إنستجرام" ينتقد الأخير.

وتحدث بوتر في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لا توجد مشكلة من حيث أي شيء شرير، إن كان هناك أي شيء فهما زملاء يعملان على فهم بعضهما البعض، إنها مشكلة شائعة إلى حد ما".

وواصل "متى تمرر؟ في أي نقطة؟ لأي مدى؟ هذه أمور تحدث، لقد لعب وست هام بخمسة مدافعين وجعل من الصعب على اللاعبين في الجناح الركض".

وأكمل "هذه ثالث مباراة لمورديك معنا لذا لا توجد مشكلة إنها فقط أمر يتعلق بالتفاهم".

وعن مواجهة بروسيا دورتموند غدا الأربعاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قال: "إنها مباراة في المرحلة الإقصائية من دوري الأبطال، إنها ذروة كل شيء، نتطلع جميعا للمباراة ونتفهم التحدي الذي ينتظرنا ونشعر بالحماس".

وبسؤاله عن التعليقات المنتشرة حول عدم شعوره بالغضب خلال المباريات قال بوتر: "أنا حريص على ألا أدخل في نقاشات عبر وسائل الإعلام، لكن بالطبع أنا أغضب فأنا إنسان".

وشدد "الأمر فقط يتعلق بأنني أتصرف بالطريقة التي أعتقد أنه ينبغي أن أتصرف بها، وسائل الإعلام نفسها تتحدث أحيانا عن غضبي أكثر وتنشر الكثير من القصص حول علاقتي بالحكام، هذا أمر عاطفي لكنني أتحمل المسؤولية تجاه تشيلسي واللعبة نفسها".

وأكمل "لكن إن كنت تعتقد أنه يمكنك بدء مسيرتك التدريبية من الدرجة التاسعة في إنجلترا وتصل الآن لتلك النقطة مع تشيلسي وفي دوري أبطال أوروبا دون أن تغضب أو تصبح جيدا، فأنا أعتقد أنك لا تعرف أي شيء عن أي شيء".

وبسؤاله هل كثرة الموارد المالية تساوي النجاح أجاب "هناك الكثير من الضغط والتوقعات تحدث حينما تنفق الأموال وأنه يجب أن تفوز، لكن نحن نعرف أن كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة".

وأوضح بوتر "لأنك تحتاج للموارد المالية للفوز بل تحتاج لأكثر من ذلك، هناك أشياء لا يستطيع المال شرائها".

وأردف "يجب أن تستغل مصادرك جيدا ونقاط قوتك وأن تنافس مع أندية لديها موارد أكبر منك، هل يستطيع برايتون الفوز بالدوري الإنجليزي أربع مرات من أصل خمسة؟ ربما لا، لأن 95% من البطولات تعتمد على الموارد لكنك تريد أن تكون من الـ5% الذين يخالفون الاتجاه".

وعن علاقته باللاعبين الجدد قال: "أعتقد أنه نحتاج لبضعة أسابيع لنعرف شخص ما جيدا خاصة مع اللاعبين الذين لا يتحدثون الإنجليزية جيدا مثل إنزو فيرنانديز، لكنك ترى كيفية تصرف اللاعبين وإمكانياتهم، وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي يندمجون فيها مع المجموعة واللاعبين ساعدوا الجدد كذلك".