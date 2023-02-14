كرة طائرة - الأهلي يحسم لقب السوبر بالانتصار على الزمالك

حصد فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة لقب بطولة السوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم بذلك فريق الأهلي أولى بطولات الموسم الجديد بالفوز على غريمه التقليدي في المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين من البداية حتى وصل إلى التعادل 19-19 قبل أن يحسم لاعبو الأهلي النقاط الأخيرة والفوز بالشوط بنتيجة 25-19.

أما في الشوط الثاني فتفوق الأهلي منذ البداية ووسع الفارق إلى ست نقاط مبكرا ونجح الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 25-13.

وحاول لاعبو الزمالك في تقليص الفارق مع بداية الشوط الثالث بالتقدم 5-1 ولكن عاد الأهلي مجددا بالتعادل 7-7 وانتهى الشوط لصالح الأحمر بنتيجة 25-22.

وحسم الأهلي المباراة بثلاثة أشواط دون مقابل ويحصد لقب السوبر في نسخته الأولى.

وكان فريق الأهلي قد حصد لقب بطولة السوبر على مستوى السيدات ليجمع اللقب على المستويين.

وخسر الزمالك فرصة حصد اللقب بعد أن جمع بين لقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي.

وتواجه فريقا الأهلي والزمالك هذا الموسم خمس مرات حتى الآن وتفوق الأحمر في المواجهات الخمسة.

وتعتبر مواجهة نهائي السوبر هي الأولى من حيث أهمية المباراة بحسم لقب، إذ كانت المباريات الأربعة السابقة في أدوار تمهيدية.

وتغلب الأهلي على الزمالك ثلاث مرات في المراحل التأهيلية من الدوري المصري بينما فاز في مرتين بالنسخة الحالية من كأس السوبر.

وأقيمت بطولة السوبر المصري في نسختها المستحدثة بمشاركة أربعة فرق في مجموعة من دور واحد.

وتغلب الأهلي في نصف النهائي على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل بينما نجح الزمالك في الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في نفس الدور.