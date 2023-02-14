"أوديجارد يلعب في نفس مستوى دي بروين ولامبارد وديفيد سيلفا"

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد مع برونو فيرنانديز - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

يؤمن بكاري سانيا الظهير الأيمن السابق لأرسنال ومانشستر سيتي أن مستوى لاعب المدفعجية مارتن أوديجارد لا يقل عن العديد من اللاعبين المميزين مثل كيفن دي بروين وفرانك لامبارد وديفيد سيلفا.

مارتن أوديجارد

النادي : أرسنال

وتحدث سانيا لموقع "بريميرليج أودز" قائلا: "مارتن أوديجارد يلعب بالفعل في نفس مستوى ديفيد سيلفا وفرانك لامبارد وكيفين دي بروين".

وواصل "أوديجارد يستطيع اللعب الآن لأي فريق كبير في العالم، هو أكثر لاعب بمستوى ثابت في أرسنال".

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وأردف لاعب منتخب فرنسا السابق "أوديجارد يذكرني بكيفن دي بروين لأنه يحصل على الحرية للذهاب إلى الأمام والعودة للخلف ليستعيد الكرة".

وأكمل "هذا بالإضافة لقدرته على إيصال الكرة للأمام بمستوى مميز للغاية، يستطيع كل منهما إيجاد المساحات وخلق الفرص لزملائهما".

ويتألق أوديجارد خلال الموسم الجاري رفقة أرسنال، إذ أن اللاعب صاحب الـ24 عاما سجل ثمانية أهداف وصنع ستة آخرين في 27 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات.

ويستضيف أرسنال منافسه سيتي غدا الأربعاء في ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ51 نقطة بعد خوضه لـ21 مباراة.

أما سيتي فيأتي ثانيا بـ48 نقطة من 22 مباراة خاضها.

أوديجارد أرسنال الدوري الإنجليزي
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